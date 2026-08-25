Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Une dédicace dans le cadre de l’événement « Les Saisons du Jardin Japonais » Ne manquez pas la rencontre et les séances de dédicace avec l’auteur Frédéric Soreau, proposées le samedi 28 octobre à 15h et 16h30. L’occasion de découvrir son dernier livre, Jardins extraordinaires du Japon, un recueil offrant une présentation richement illustrée de 80 jardins japonais au fil des saisons. Cette dédicace s’inscrit au cœur d’une programmation plus large, « Les Saisons du Jardin Japonais », proposée du 11 avril au 1er novembre 2026.

Maison de l’Erdre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 41 11 https://metropole.nantes.fr/lieu/maison-de-l-erdre Animation.IleDeVersailles@mairie-nantes.fr



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