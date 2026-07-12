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AGENDA · Fouras

Dédicace Passe-Muraille plage Nord Fouras

mardi 11 août 2026 · plage Nord · Fouras

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
plage Nord
Adresse
Fête Foraine
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Dédicace Passe-Muraille

plage Nord Fête Foraine Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Venez rencontrer l’un des personnages emblématiques de l’émission Fort Boyard !
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plage Nord Fête Foraine Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

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English : Dedication Passe-Muraille

Come and meet one of the iconic characters from the TV show Fort Boyard!

L’événement Dédicace Passe-Muraille Fouras a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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