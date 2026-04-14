Dédicace Serena Giuliano, Le Hall du Livre, Nancy

Dédicace Serena Giuliano Samedi 18 avril, 17h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Serena Giuliano, la plus italienne des autrices françaises, vit près de Metz. Ses romans ont reçu de nombreux prix, dont le prix Babelio 2020 et prix Machiavel du roman Cercle Leonardo da Vinci 2020 pour Ciao Bella et Mamma Maria, et le prix des lecteurs U 2022 pour Luna.

Retrouvez-là dans votre librairie pour découvrir son nouveau roman, Volare.

Ambre a tout pour être heureuse : un métier qu’elle aime au milieu d’adolescents en pleine crise, Manuela, sa meilleure amie excentrique, des soeurs jumelles qu’elle chérit comme une mère, et un drôle d’animal de compagnie à l’aile brisée.

Alors, elle ne comprend pas ce manque d’énergie qui la plaque au fond de son lit et cette lassitude pour tout ce qui faisait le sel de sa vie. « Dépression », lui dit le médecin.

Elle, dépressive ?…

Manuela prend les choses en main et l’expédie en Sicile, où sa cousine organise des retraites spirituelles. La spiritualité, ce n’est pas trop le truc d’Ambre ; mais le soleil, la mer, une vespa, Stromboli, les cannoli…

Pourquoi pas, au fond. Cela pourrait lui redonner envie de vivre, tout simplement.

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-dedicace-serena-giuliano-1986313176180 »}]

Serena Giuliano, la plus italienne des autrices françaises, vit près de Metz. Ses romans ont reçu de nombreux prix, dont le prix Babelio 2020 et prix Machiavel du roman Cercle Leonardo da Vinc …