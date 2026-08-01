Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Dédicace Tinaïg Maugard Joséphine Pencalet et la grève des Penn Sardin (roman jeunesse)

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Parmi les Penn Sardin , ces ouvrières des conserveries de Douarnenez, Joséphine Pencalet fait désormais partie des femmes qui ont marqué lhistoire de la Bretagne. Un récit historique à lire à partir de 9 ans. En français ou en breton.

La vie des ouvrières est bien difficile dans les conserveries de Douarnenez, au début du 20è siècle. Parmi elles, Joséphine travaille dur à l’usine. Mais la vie de toutes ces Penn Sardin va changer quand elles se soulèveront ensemble contre leurs conditions de travail difficiles. Un roman historique, inspiré par la vie de Joséphine Pencalet, l’une des premières femmes de France élues comme conseillère municipale.

Tinaïg Maugard a écrit cette histoire pour mettre en valeur les femmes qui ont marqué l’histoire de la Bretagne. Elle est étudiante en breton à l’Université Rennes 2 et c’est son premier roman. Elle aime passer du temps à échanger en breton avec des anciens du pays bigouden, où habitent ses grands-parents. Maïlis, sa sœur, a illustré son livre. .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95

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English :

L’événement Dédicace Tinaïg Maugard Joséphine Pencalet et la grève des Penn Sardin (roman jeunesse) Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Pays Bigouden