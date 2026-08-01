AGENDA · Pont-l'Abbé
Marché du Clos de Trevannec Summer Party Pont-l’Abbé
jeudi 20 août 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Marché du Clos de Trevannec Summer Party
Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Foodtrucks et créateurs.
Musique live, guinguettes et foodtrucks
Gratuit
Organisé par le clos de Trévannec .
Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85
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English :
L’événement Marché du Clos de Trevannec Summer Party Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Destination Pays Bigouden
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