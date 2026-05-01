Bénodet

Dédicaces à la Librairie de la Plage Bernard LARHANT (romans policiers régionaux)

4 Avenue de la Plage Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Rencontre littéraire avec Bernard LARHANT

Ne manquez pas une matinée exceptionnelle le dimanche 10 mai, de 10h00 à 12h30, en compagnie de Bernard LARHANT, auteur prolifique de romans policiers régionaux.

Reconnu pour ses intrigues ancrées dans les paysages bretons et pour son style captivant, Bernard Larhant vous plongera dans l’univers de ses enquêtes à suspense.

Une belle opportunité d’échanger avec l’auteur, de découvrir son processus d’écriture et de faire dédicacer vos ouvrages ! .

4 Avenue de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 17 98

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English : Dédicaces à la Librairie de la Plage Bernard LARHANT (romans policiers régionaux)

L’événement Dédicaces à la Librairie de la Plage Bernard LARHANT (romans policiers régionaux) Bénodet a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET