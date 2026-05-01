Bénodet

Dédicaces à la Librairie de la Plage Roland COTTY

4 Avenue de la Plage Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Rencontre avec l’auteur Roland COTTY à l’occasion de la parution de son ouvrage 100 Histoires du Finistère (1790 1990) .

Auteur passionné d’histoire, Roland COTTY a consacré plusieurs ouvrages au sport et à son évolution, notamment à travers des séries dédiées au cyclisme professionnel et au football mondial. Ses livres retracent les grandes périodes, les figures marquantes et les événements qui ont façonné ces disciplines.

La dédicace se tiendra le samedi 16 mai, de 14h30 à 18h30, à la Librairie de la Plage.

Ce rendez-vous permettra de découvrir un siècle d’histoires du Finistère, d’échanger avec l’auteur et de faire dédicacer votre exemplaire. .

4 Avenue de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 17 98

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English : Dédicaces à la Librairie de la Plage Roland COTTY

L’événement Dédicaces à la Librairie de la Plage Roland COTTY Bénodet a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET