Défi Briques Sortileges L’annexe Saint-Malo
Défi Briques Sortileges L’annexe Saint-Malo jeudi 23 avril 2026.
Saint-Malo
Défi Briques
Sortileges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Seul.e ou en équipe, venez réaliser la construction la plus fun possible.
Cette construction sera exposée en magasin pendant 15 jours.
Pour enfants et adultes.
6 places maximum .
Sortileges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 61 51 64 95
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English :
L’événement Défi Briques Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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