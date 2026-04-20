Défi Briques Sortileges L’annexe Saint-Malo

Saint-Malo

Défi Briques

Sortileges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Seul.e ou en équipe, venez réaliser la construction la plus fun possible.

Cette construction sera exposée en magasin pendant 15 jours.

Pour enfants et adultes.

6 places maximum .

Sortileges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 61 51 64 95

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English :

L’événement Défi Briques Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel