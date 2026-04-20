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Défi Briques Sortileges L’annexe Saint-Malo

Défi Briques Sortileges L’annexe Saint-Malo jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Sortileges L'annexe

Adresse : 55 Rue de la Pie

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Malo

Défi Briques

Sortileges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Seul.e ou en équipe, venez réaliser la construction la plus fun possible.
Cette construction sera exposée en magasin pendant 15 jours.
Pour enfants et adultes.
6 places maximum   .

Sortileges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 61 51 64 95 

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English :

L’événement Défi Briques Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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