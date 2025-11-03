Les Estables

Défi Charly Mézenc

Place du Mézenc Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Objectif du défi: faire le plus grand nombre d’ascension du Mézenc en 24h.

Ouvert à tous les passionnés de trail et de montagne.

Ambiance conviviale, ravitaillements, animations et esprit de dépassement.

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Place du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 33 70 90 patrick2h55@orange.fr

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English :

Challenge objective: to climb the Mezenc as many times as possible in 24 hours.

Open to all trail and mountain enthusiasts.

Friendly atmosphere, refreshments, entertainment and a spirit of challenge.

L’événement Défi Charly Mézenc Les Estables a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal