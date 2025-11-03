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Défi Charly Mézenc Les Estables

Défi Charly Mézenc Les Estables mercredi 19 août 2026.

Adresse : Place du Mézenc

Ville : 43150 Les Estables

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Les Estables

Défi Charly Mézenc

Place du Mézenc Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-19

Objectif du défi: faire le plus grand nombre d’ascension du Mézenc en 24h.
Ouvert à tous les passionnés de trail et de montagne.
Ambiance conviviale, ravitaillements, animations et esprit de dépassement.
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Place du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 33 70 90  patrick2h55@orange.fr

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English :

Challenge objective: to climb the Mezenc as many times as possible in 24 hours.
Open to all trail and mountain enthusiasts.
Friendly atmosphere, refreshments, entertainment and a spirit of challenge.

L’événement Défi Charly Mézenc Les Estables a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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