Défi Charly Mézenc Les Estables
Défi Charly Mézenc Les Estables mercredi 19 août 2026.
Les Estables
Défi Charly Mézenc
Place du Mézenc Les Estables Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Objectif du défi: faire le plus grand nombre d’ascension du Mézenc en 24h.
Ouvert à tous les passionnés de trail et de montagne.
Ambiance conviviale, ravitaillements, animations et esprit de dépassement.
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Place du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 33 70 90 patrick2h55@orange.fr
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English :
Challenge objective: to climb the Mezenc as many times as possible in 24 hours.
Open to all trail and mountain enthusiasts.
Friendly atmosphere, refreshments, entertainment and a spirit of challenge.
L’événement Défi Charly Mézenc Les Estables a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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