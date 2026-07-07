Concert Quatuor Wassily Le bourg Les Estables
dimanche 16 août 2026 · Le bourg · Les Estables
Informations pratiques
Les Estables
Concert Quatuor Wassily
Le bourg Eglise Les Estables Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Gratuit de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Quatuor Wassily Concert à la carte
Beethoven, Mozart, Dvorak, Ravel, Mendelssohn.
Les jeunes musiciens du quatuor, déjà en maîtrise parfaire de leur instrument, vont vous réserver une belle surprise !
Renseignements réservations 06 07 64 68 97
.
Le bourg Eglise Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 64 68 97
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English :
Wassily Quartet À la carte Concert
Beethoven, Mozart, Dvořák, Ravel, Mendelssohn.
The quartet’s young musicians, who have already mastered their instruments, are in for a wonderful surprise!
Information and reservations: 06 07 64 68 97
L’événement Concert Quatuor Wassily Les Estables a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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