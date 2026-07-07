Concert Quatuor Wassily Le bourg Les Estables

Informations pratiques

Les Estables

Concert Quatuor Wassily

Le bourg Eglise Les Estables Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Gratuit de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Quatuor Wassily Concert à la carte

Beethoven, Mozart, Dvorak, Ravel, Mendelssohn.

Les jeunes musiciens du quatuor, déjà en maîtrise parfaire de leur instrument, vont vous réserver une belle surprise !

Renseignements réservations 06 07 64 68 97

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Le bourg Eglise Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 64 68 97

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English :

Wassily Quartet À la carte Concert

Beethoven, Mozart, Dvořák, Ravel, Mendelssohn.

The quartet’s young musicians, who have already mastered their instruments, are in for a wonderful surprise!

Information and reservations: 06 07 64 68 97

L’événement Concert Quatuor Wassily Les Estables a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal