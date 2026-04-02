Trail du Mézenc Les Estables
Trail du Mézenc Les Estables samedi 15 août 2026.
Les Estables
Trail du Mézenc
Le Bourg Les Estables Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le trail du Mézenc est une manifestation sportive et familiale sensibilisant les participants aux cancers de l’enfant. Tous les bénéfices y sont consacrés.
RDV dès 14h aux Estables.
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Le Bourg Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
The Trail du Mézenc is a sporting and family event that raises awareness of childhood cancer. All proceeds go to this cause.
Start at 2pm in Les Estables.
L’événement Trail du Mézenc Les Estables a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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