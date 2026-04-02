Les Estables

Trail du Mézenc

Le Bourg Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le trail du Mézenc est une manifestation sportive et familiale sensibilisant les participants aux cancers de l’enfant. Tous les bénéfices y sont consacrés.

RDV dès 14h aux Estables.

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Le Bourg Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

The Trail du Mézenc is a sporting and family event that raises awareness of childhood cancer. All proceeds go to this cause.

Start at 2pm in Les Estables.

L’événement Trail du Mézenc Les Estables a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal