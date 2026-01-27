Guinguette Fermière marché nocturne Les Estables
Guinguette Fermière marché nocturne Les Estables mercredi 29 juillet 2026.
Guinguette Fermière marché nocturne
Rue de la Traverse Les Estables Haute-Loire
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
2026-07-29
Rendez-vous aux Estables pour la 3ème Guinguette Fermière !
Découvrez des artisans et producteurs locaux lors du marché nocturne, le spectacle de feu et profitez d’un moment en musique. Restauration sur place, buvette.
Rue de la Traverse Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 89 57 38
Join us in Les Estables for the 3rd Guinguette Fermière!
Discover local craftsmen and producers at the night market, the fire show and enjoy a musical moment. On-site catering and refreshments.
