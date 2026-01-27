Guinguette Fermière marché nocturne

Rue de la Traverse Les Estables Haute-Loire

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

2026-07-29

Rendez-vous aux Estables pour la 3ème Guinguette Fermière !

Découvrez des artisans et producteurs locaux lors du marché nocturne, le spectacle de feu et profitez d’un moment en musique. Restauration sur place, buvette.

Rue de la Traverse Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 89 57 38

Join us in Les Estables for the 3rd Guinguette Fermière!

Discover local craftsmen and producers at the night market, the fire show and enjoy a musical moment. On-site catering and refreshments.

L’événement Guinguette Fermière marché nocturne Les Estables a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal