Randonnée accompagnée Le suc de Sara Les Estables
Randonnée accompagnée Le suc de Sara Les Estables mercredi 8 juillet 2026.
Les Estables
Randonnée accompagnée Le suc de Sara
Place du Mézenc Les Estables Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
– 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
C’est sans doute un des plus jolis sommets à gravir du massif.
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Place du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 06 82 81 guidenaturerandonnee@gmail.com
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English :
It is undoubtedly one of the most beautiful summits to climb in the massif.
L’événement Randonnée accompagnée Le suc de Sara Les Estables a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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