Les Estables

Randonnée Découverte nature Marmotte es-tu là ?

Place du Mézenc Les Estables Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

– 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Balade familiale pour observer et apprendre à connaître ces attachantes boules de poils.

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Place du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 06 82 81 guidenaturerandonnee@gmail.com

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English :

Family outing to observe and learn about these endearing fur balls.

L’événement Randonnée Découverte nature Marmotte es-tu là ? Les Estables a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal