Initiation Escalade en falaise Place du Mézenc Les Estables
Initiation Escalade en falaise Place du Mézenc Les Estables mercredi 8 juillet 2026.
Les Estables
Initiation Escalade en falaise
Place du Mézenc Office de Tourisme Les Estables Haute-Loire
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif réduit
à partir de 4 participants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Initiez-vous à l’escalade !
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Place du Mézenc Office de Tourisme Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 06 82 81 guidenaturerandonnee@gmail.com
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English :
Try your hand at climbing!
L’événement Initiation Escalade en falaise Les Estables a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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