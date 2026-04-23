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Initiation Escalade en falaise Place du Mézenc Les Estables

Initiation Escalade en falaise Place du Mézenc Les Estables mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Place du Mézenc

Adresse : Office de Tourisme

Ville : 43150 Les Estables

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 24 24 24 Tarif réduit à partir de 4 participants

Les Estables

Initiation Escalade en falaise

Place du Mézenc Office de Tourisme Les Estables Haute-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif réduit
à partir de 4 participants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Initiez-vous à l’escalade !
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Place du Mézenc Office de Tourisme Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 06 82 81  guidenaturerandonnee@gmail.com

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English :

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L’événement Initiation Escalade en falaise Les Estables a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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