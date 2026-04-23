Initiation Escalade en falaise Place du Mézenc Les Estables

Les Estables

Initiation Escalade en falaise

Place du Mézenc Office de Tourisme Les Estables Haute-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif réduit

à partir de 4 participants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Initiez-vous à l’escalade !

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Place du Mézenc Office de Tourisme Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 06 82 81 guidenaturerandonnee@gmail.com

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English :

Try your hand at climbing!

L’événement Initiation Escalade en falaise Les Estables a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal