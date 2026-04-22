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Randonnée observations des rapaces. Place du Mézenc Les Estables

Randonnée observations des rapaces. Place du Mézenc Les Estables vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Place du Mézenc

Adresse : Guide Nature Randonnée

Ville : 43150 Les Estables

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 19 19 19 - 16 ans

Les Estables

Randonnée observations des rapaces.

Place du Mézenc Guide Nature Randonnée Les Estables Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

– 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Observation des rapaces du massif du Mézenc aux jumelles et à la longue vue
Matériel à prévoir bonnes chaussures, gourde, jumelles (possibilité de prêt)
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Place du Mézenc Guide Nature Randonnée Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 06 82 81  guidenaturerandonnee@gmail.com

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English :

Observation of the birds of prey of the Mezenc massif with binoculars and spyglass
Equipment to bring good shoes, water bottle, binoculars (possibility of loan)

L’événement Randonnée observations des rapaces. Les Estables a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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