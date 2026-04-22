Randonnée observations des rapaces. Place du Mézenc Les Estables

Les Estables

Randonnée observations des rapaces.

Place du Mézenc Guide Nature Randonnée Les Estables Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

– 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Observation des rapaces du massif du Mézenc aux jumelles et à la longue vue

Matériel à prévoir bonnes chaussures, gourde, jumelles (possibilité de prêt)

.

Place du Mézenc Guide Nature Randonnée Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 06 82 81 guidenaturerandonnee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Observation of the birds of prey of the Mezenc massif with binoculars and spyglass

Equipment to bring good shoes, water bottle, binoculars (possibility of loan)

L’événement Randonnée observations des rapaces. Les Estables a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal