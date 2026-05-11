Nocturne au Lugik Parc ! Lugik Parc Les Estables

Les Estables

Nocturne au Lugik Parc !

Lugik Parc Les balcons du Mézenc Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Découvrez une autre façon de luger! Lugez sous les étoiles et découvrez le parcours et son jeu de lumières.

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Lugik Parc Les balcons du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 60 97 contact@lugikparc.com

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English :

Discover a different way of tobogganing! Sled under the stars and discover the course and its light show.

L’événement Nocturne au Lugik Parc ! Les Estables a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal