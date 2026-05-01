Défi Débranche ! Jeux XXL Rue Marcel Cachin Domérat

Domérat

Défi Débranche ! Jeux XXL

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-19

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-19

Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.

La médiathèque de Domérat vous propose une extinction des consoles au profit de jeux XXL et d’un baby-foot pour jouer tous ensemble !

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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events throughout the region.

The Domérat media library will be switching off its consoles in favor of XXL games and a table soccer table for everyone to play together!

L’événement Défi Débranche ! Jeux XXL Domérat a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme