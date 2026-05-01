Défi Débranche ! Jeux XXL Rue Marcel Cachin Domérat
Défi Débranche ! Jeux XXL Rue Marcel Cachin Domérat mardi 19 mai 2026.
Domérat
Défi Débranche ! Jeux XXL
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-19
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-19
Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.
La médiathèque de Domérat vous propose une extinction des consoles au profit de jeux XXL et d’un baby-foot pour jouer tous ensemble !
.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events throughout the region.
The Domérat media library will be switching off its consoles in favor of XXL games and a table soccer table for everyone to play together!
L’événement Défi Débranche ! Jeux XXL Domérat a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Domérat (Allier)
- Rencontre créative Médiathèque Co-Libris Domérat 6 mai 2026
- Jouons ensemble Nouveautés du printemps Rue Marcel Cachin Domérat 13 mai 2026
- La pause du mardi midi Les siestes musicales Rue Marcel Cachin Domérat 19 mai 2026
- Défi Débranche ! Balade contée Il était une fois Dehors Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups Domérat 22 mai 2026
- Défi Débranche ! Séance de jeu Loup Garou Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups Domérat 22 mai 2026