Défi J’y Vais, Alsace, Colmar

Défi J’y Vais 1 – 31 mai Alsace Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T21:00:00+02:00

Défi Scolaire

Le défi scolaire vise à comptabiliser le nombre de participants se rendant à à l’école à vélo ou en mode actif.

Qui peut y participer ?

Les établissements scolaires sont répartis en trois catégories :

les écoles élémentaires avec le défi : « À l’école j’y vais autrement ! »

les collèges avec le défi : « Au collège, j’y vais autrement ! »

les lycées avec le défi : « Au lycée, j’y vais autrement ! »

Ces défis concernent les élèves, l’équipe enseignante et le personnel administratif et technique.

Pour le défi des écoles élementaires, le personnel peut s’inscrire avec les élèves de la classe encadrée.

Pour les défis collèges et lycées, l’équipe enseignante ainsi que le personnel administratif et technique sont invités à s’inscrire en créant une classe nommée « prof/admin ».

Comment se déroule le défi ?

La participation au défi est gratuite et s’enregistre à l’échelle de chaque classe.

Les distances et kilomètres parcourus entre le domicile et l’établissement scolaire pourront éventuellement être comptabilisés et seront pris en compte pour la dotation solidaire.

Modes de déplacements acceptés

Les déplacements effectués par modes actifs sont retenus (vélo, marche, trottinette, rollers, etc.)

Trajets comptabilisés

Les déplacements effectués pour les trajets domicile-établissement (aller/retour) sont pris en compte.

Les autres déplacements, activités sportives, sorties scolaires, etc. ne sont pas pris en compte.

Alsace 120 avenue d’Alsace 68000 colmar Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://defi-jyvais.fr/ »}]

Du 1er au 31 mai 2026, participez au Défi « au collège, J’y vais autrement ! »