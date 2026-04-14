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Défi j’y vais, Département des Vosges, Épinal

Défi j’y vais, Département des Vosges, Épinal lundi 4 mai 2026.

Lieu : Département des Vosges

Adresse : Épinal, France

Ville : 88000 Épinal

Département : Vosges

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Défi j’y vais Lundi 4 mai, 07h30 Département des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T07:30:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T07:30:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00

Département des Vosges Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est
défi pour les agents du département de se rendre au boulot autrement qu’en voiture individuelle

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