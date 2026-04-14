Défi J’y Vais, Territoire du PETR Sélestat Alsace Centrale, Sélestat

Défi J’y Vais Vendredi 1 mai, 08h00 Territoire du PETR Sélestat Alsace Centrale Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T21:00:00+02:00

Le Défi J’y Vais s’inscrit dans le cadre d’une opération de mobilisation pour la promotion des modes alternatifs à la voiture individuelle. Il a pour objectif d’initier de nouveaux comportements en incitant le maximum d’élèves et salariés à utiliser la marche, le vélo, le covoiturage ou les transports en commun pour les trajets domicile-travail / domicile-établissement scolaire.

Le Défi se déroule du 1er au 31 mai 2026.

Le Défi J’y Vais en Alsace centrale

Depuis plusieurs années, le PETR Sélestat Alsace Centrale propose aux écoles, collèges, lycées, et employeurs publics et privés de plus de 3 salariés situés sur le territoire de participer gratuitement au Défi J’y Vais.

Pendant la période du Défi, le PETR met en place différentes actions : animations mobilités, stands d’information, offres promotionnelles, etc.

Chaque année, plus d’une trentaine de structures du territoire participe au Défi, rejoignez-nous !

5 raisons de participer au Défi J’y Vais

Pour contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique : en France, le secteur du transport représente plus de 30% des émissions de GES. En utilisant des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, les participants contribuent à diminuer leurs émissions de GES.

: en France, le secteur du transport représente plus de 30% des émissions de GES. En utilisant des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, les participants contribuent à diminuer leurs émissions de GES. Pour échanger sur le sujet des mobilités : la période du défi est idéale pour mieux comprendre la mobilité des élèves et des salariés.

: la période du défi est idéale pour mieux comprendre la mobilité des élèves et des salariés. Pour valoriser l’engagement de sa structure : comme d’autres établissements scolaires et employeurs sur le territoire, engagez votre structure dans une démarche rejoignant les enjeux des mobilités actives, de santé publique, de RSE et de qualité de vie au travail et sur le territoire.

: comme d’autres établissements scolaires et employeurs sur le territoire, engagez votre structure dans une démarche rejoignant les enjeux des mobilités actives, de santé publique, de RSE et de qualité de vie au travail et sur le territoire. Pour stimuler les élèves et les salariés autour d’un défi commun sur une période définie dans l’année : animations, moments d’échanges et de convivialité, petite compétition en interne, valorisation des salariés qui utilisent des modes de transports durables, etc.

: animations, moments d’échanges et de convivialité, petite compétition en interne, valorisation des salariés qui utilisent des modes de transports durables, etc. Pour contribuer à un projet solidaire sur les mobilités : l’ensemble des kilomètres parcourus par les participants du Défi « J’y vais ! » est converti en dotation financière d’un montant maximum de 5000 euros au profit d’une entité œuvrant dans les domaines des mobilités actives, solidaires, partagées ou inclusives.

Comment s’inscrire ?

Tous les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et employeurs de plus de 3 salariés situés sur l’une des 52 communes du territoire du PETR peuvent participer.

Chaque structure souhaitant participer au défi doit s’inscrire sur le site defi-jyvais.fr via un référent identifié.

Cette inscription se déroule en deux étapes :

Le référent inscrit sa structure sur le site internet du Défi. Un « code établissement » lui sera fourni. Ce code permettra aux futurs participants d’être rattachés automatiquement à la structure. Le référent aura la vision globale sur l’ensemble des participants et pourra animer le Défi, enregistrer les données des participants, ainsi que les siennes.

Le référent transmet ce code à tous les salariés de sa structure pour leur permettre de s’inscrire en tant que participants.

Sur toute la période, les participants inscrivent les kilomètres parcourus sur les trajets domicile-travail, réalisés en vélo, en bus, en train, en covoiturage, en marchant… et notent les kilomètres évités grâce au télétravail.

Informations pratiques

Infos et inscription sur le site du défi : www.defi-jyvais.fr

PETR Sélestat Alsace Centrale : https://selestat-alsace-centrale.fr/

Initiatives Durables : https://www.initiativesdurables.com/

Territoire du PETR Sélestat Alsace Centrale 15 boulevard Leclerc Sélestat Sélestat 67600 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.defi-jyvais.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.selestat-alsace-centrale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 58 01 60 »}] [{« link »: « http://www.defi-jyvais.fr »}, {« link »: « https://selestat-alsace-centrale.fr/ »}, {« link »: « https://www.initiativesdurables.com/ »}]

Défi J’y Vais – le défi mobilités durables qui fait bouger le Grand Est ! Ouvert aux établissements scolaires et aux employeurs du territoire, le défi valorise les modes de transports durables.

Initiatives Durables