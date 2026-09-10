Défi mondial de nettoyage de la planète Place Jules Lallemand Rennes
mercredi 16 septembre 2026 · Place Jules Lallemand · Rennes
Informations pratiques
Défi mondial de nettoyage de la planète Place Jules Lallemand Rennes Mercredi 16 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Initiative qui s’inscrit dans une démarche collective visant à sensibiliser aux enjeux liés à la propreté, à la réduction des déchets et au recyclage.
**Rennes Propre Ensemble : une mobilisation pour la planète**
**Le mercredi 16 septembre 2026**, la Direction de Quartiers Ouest invite les habitants à participer au défi mondial de nettoyage de la planète, dans le cadre du World Cleanup Day.
Rendez-vous de 14h à 16h au 31 rue Jules Lallemand, pour un après-midi placé sous le signe de l’engagement, de la découverte et du recyclage.
**Deux animations au programme :**
– Les participants pourront prendre part à **une course d’orientation proposée par L’Équipière**, une activité conviviale permettant de découvrir le quartier tout en se mobilisant collectivement.
– L’après-midi sera également consacré **au recyclage du plastique avec une extrudeuse, une animation proposée par La Belle Déchète**. L’occasion de mieux comprendre les possibilités de transformation et de valorisation des déchets plastiques.
Cette initiative s’inscrit dans une démarche collective visant à sensibiliser aux enjeux liés à la propreté, à la réduction des déchets et au recyclage.
**Pour plus d’informations**
Direction de Quartiers Ouest
39 rue Jules Lallemand
[dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)
02.23.62.26.80
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-16T16:00:00.000+02:00
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dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.80
Place Jules Lallemand 31 rue Jules Lallemand 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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