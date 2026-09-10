Informations pratiques

Défi mondial de nettoyage de la planète Place Jules Lallemand Rennes Mercredi 16 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Initiative qui s’inscrit dans une démarche collective visant à sensibiliser aux enjeux liés à la propreté, à la réduction des déchets et au recyclage.

**Rennes Propre Ensemble : une mobilisation pour la planète**

**Le mercredi 16 septembre 2026**, la Direction de Quartiers Ouest invite les habitants à participer au défi mondial de nettoyage de la planète, dans le cadre du World Cleanup Day.

Rendez-vous de 14h à 16h au 31 rue Jules Lallemand, pour un après-midi placé sous le signe de l’engagement, de la découverte et du recyclage.

**Deux animations au programme :**

– Les participants pourront prendre part à **une course d’orientation proposée par L’Équipière**, une activité conviviale permettant de découvrir le quartier tout en se mobilisant collectivement.

– L’après-midi sera également consacré **au recyclage du plastique avec une extrudeuse, une animation proposée par La Belle Déchète**. L’occasion de mieux comprendre les possibilités de transformation et de valorisation des déchets plastiques.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche collective visant à sensibiliser aux enjeux liés à la propreté, à la réduction des déchets et au recyclage.

**Pour plus d’informations**

Direction de Quartiers Ouest

39 rue Jules Lallemand

[dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)

02.23.62.26.80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-16T16:00:00.000+02:00

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dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.80

Place Jules Lallemand 31 rue Jules Lallemand 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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