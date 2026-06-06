Défi nature Entrée de la vallée de Diane Fréhel
Défi nature Entrée de la vallée de Diane Fréhel mardi 18 août 2026.
Fréhel
Défi nature
Entrée de la vallée de Diane Allée de Diane Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Les plantes et animaux qui nous entourent ont développés de fabuleuses compétences pour survivre. Venez les découvrir et vous y frotter ! Atelier sans adultes, de 7 à 10 ans, dure 1h15. Limité à 5 enfants .
Entrée de la vallée de Diane Allée de Diane Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Défi nature Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps
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