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AGENDA · Chasseneuil-sur-Bonnieure

Défilé 14 juillet Chasseneuil-sur-Bonnieure

mardi 14 juillet 2026 · Chasseneuil-sur-Bonnieure

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Sarreguemines
Ville
16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure
Département
Charente
Tarif

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Défilé 14 juillet

Place Sarreguemines Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Défilé
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Place Sarreguemines Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 55 36 

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English :

L’événement Défilé 14 juillet Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine

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