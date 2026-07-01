Informations pratiques

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Défilé 14 juillet

Place Sarreguemines Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Défilé

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Place Sarreguemines Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 55 36

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English :

L’événement Défilé 14 juillet Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine