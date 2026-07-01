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AGENDA · Chasseneuil-sur-Bonnieure

feu d’artifcie Chasseneuil-sur-Bonnieure

mardi 14 juillet 2026 · Chasseneuil-sur-Bonnieure

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Adresse
stade de La Gare
Ville
16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure
Département
Charente
Tarif

Chasseneuil-sur-Bonnieure

feu d’artifcie

stade de La Gare Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Feu d’artifice
  .

stade de La Gare Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 55 36 

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English :

Fireworks

L’événement feu d’artifcie Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine

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