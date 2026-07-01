AGENDA · Chasseneuil-sur-Bonnieure
feu d’artifcie Chasseneuil-sur-Bonnieure
mardi 14 juillet 2026 · Chasseneuil-sur-Bonnieure
Informations pratiques
Chasseneuil-sur-Bonnieure
feu d’artifcie
stade de La Gare Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice
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stade de La Gare Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 55 36
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English :
Fireworks
L’événement feu d’artifcie Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine