Défilé des sapeurs-pompiers CIS de Montville-Malaunay SDIS 76 Montville

Informations pratiques

Montville

Défilé des sapeurs-pompiers

CIS de Montville-Malaunay SDIS 76 1 Rue François Mauriac, 76710 Montville Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Les sapeurs-pompiers de la vallée du Cailly défileront dans Montville ce 14 juillet dès 10h.

Au départ du nouveau Centre de secours de la Vallée du Cailly, rue François Mauriac et fin de parcours place du Général Leclerc.

Les véhicules défileront le long de la sente aux Anglais, la rue Docteur Martel, la route de Fontaine, la rue Winston Churchill, la rue Ernest Delaporte (devant le Villâge des Myosotis), le chemin du Petit Cardonville (passage devant la résidence autonome Judith Dutheil), la rue des Déportés, la rue Monflier, la rue Baron Bigot, la rue Lesauvage, la rue André Martin, le chemin des Sondres, la sente des jumelles, la rue André Martin, la place de la République, la rue des Déportés puis la rue Louis Guittet.

Les véhicules seront exposés place du Général Leclerc jusqu’à midi

Venez nombreux ! .

CIS de Montville-Malaunay SDIS 76 1 Rue François Mauriac, 76710 Montville Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 93 91 00 info@montville.fr

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English : Défilé des sapeurs-pompiers

L’événement Défilé des sapeurs-pompiers Montville a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin