Montville

Marché Nocturne

Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-28

Envie d’activités insolites ?

Montville organise cette année 2 marchés nocturnes les vendredis 3 juillet et 28 août de 18h30 à 23h.

Une cinquantaine d’exposants sont attendus, entre commerçant, artisan, artisan d’art, agriculteur et producteur, de quoi trouver votre bonheur. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place. .

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Montville a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin