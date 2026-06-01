Visite libre du musée, Musée des Sapeurs-Pompiers de France, Montville

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée des Sapeurs-Pompiers de France Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre en présence des bénévoles de l’associaion des Amis du Musée (samedi et dimanche après-midi). Profitez de l’exposition temporaire « La création d’une bande-dessinée ».

Musée des Sapeurs-Pompiers de France Rue Baron Bigot, 76710 Montville, France Montville 76710 Seine-Maritime Normandie 0235331351 https://www.musee-sapeurs-pompiers.org Seulement trois sites en France présentent du matériel d’incendie. Le musée de Montville a regroupé tout ce qui touche à la vie et au travail des sapeurs-pompiers depuis trois siècles. Le musée expose ainsi, en exclusivité, la plus ancienne pompe à bras à 4 roues de France, dite “des Échevins” (datant de 1721 et utilisée à Rouen).

Visite libre en présence des bénévoles de l’associaion des Amis du Musée (samedi et dimanche après-midi). Profitez de l’exposition temporaire « La création d’une bande-dessinée ».

©ville de Montville