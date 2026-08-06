Salon du Bien-Être, 5ème édition Espace Jean-Loup Chrétien Montville

Informations pratiques

Montville

Salon du Bien-Être, 5ème édition

Espace Jean-Loup Chrétien 20 Sente d’Eslettes, 76710 Montville Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le 10 et 11 octobre, retrouvez le Salon du Bien-être de Montville pour sa 5ème édition !

Un cinquantaine d’exposants se rassemblent autour de la sophrologie, naturopathie, hypnothérapie, massothérapie, art-thérapie, magnétisme, yoga, magnétothérapie, lithothérapie, géobiologie, coaching… et bien d’autre ateliers découvertes sur la thématique du bien-être.

Une tombola solidaire en faveur de la Ligue contre le cancer est organisée durant le salon, soyez nombreux à participer !

Organisé en collaboration avec le cabinet de Sophrologie Guillaume Claudel.

Entrée libre. .

Espace Jean-Loup Chrétien 20 Sente d’Eslettes, 76710 Montville Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 41 44 info@montville.fr

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English : Salon du Bien-Être, 5ème édition

L’événement Salon du Bien-Être, 5ème édition Montville a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin