Salon du Bien-Être, 5ème édition Espace Jean-Loup Chrétien Montville
samedi 10 octobre 2026 · Espace Jean-Loup Chrétien · Montville
Informations pratiques
Montville
Salon du Bien-Être, 5ème édition
Espace Jean-Loup Chrétien 20 Sente d’Eslettes, 76710 Montville Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le 10 et 11 octobre, retrouvez le Salon du Bien-être de Montville pour sa 5ème édition !
Un cinquantaine d’exposants se rassemblent autour de la sophrologie, naturopathie, hypnothérapie, massothérapie, art-thérapie, magnétisme, yoga, magnétothérapie, lithothérapie, géobiologie, coaching… et bien d’autre ateliers découvertes sur la thématique du bien-être.
Une tombola solidaire en faveur de la Ligue contre le cancer est organisée durant le salon, soyez nombreux à participer !
Organisé en collaboration avec le cabinet de Sophrologie Guillaume Claudel.
Entrée libre. .
Espace Jean-Loup Chrétien 20 Sente d’Eslettes, 76710 Montville Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 41 44 info@montville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du Bien-Être, 5ème édition
L’événement Salon du Bien-Être, 5ème édition Montville a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Montville (Seine-Maritime)
- Visite libre du musée, Musée des Sapeurs-Pompiers de France, Montville 19 septembre 2026
- [Journées du Patrimoine] Visite au musée des Sapeurs-Pompiers Rue Baron Bigot Montville 19 septembre 2026
- Spectacle jeune public Le voyage de Charlie Montville 19 septembre 2026
- Sorties éducatives Les champignons, les connaître et les reconnaître Rue Baron Bigot Montville 4 octobre 2026
- Concert ABBA Connexion Sentier Roger Lebarbier Montville 21 novembre 2026