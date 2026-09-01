[Journées du Patrimoine] Visite au musée des Sapeurs-Pompiers Rue Baron Bigot Montville
samedi 19 septembre 2026 · Rue Baron Bigot · Montville
Informations pratiques
Montville
[Journées du Patrimoine] Visite au musée des Sapeurs-Pompiers
Rue Baron Bigot Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pour les Journées du Patrimoine, le musée des Sapeurs-Pompiers vous ouvre ses portes pour une visite libre du site. Vous pourrez également voir les bénévoles de l’association des Amis du Musée le samedi et dimanche après-midi.
C’est aussi l’occasion de profiter de l’exposition temporaire La création d’une bande-dessinée . .
Rue Baron Bigot Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51 musee-sapeurs-pompiers@wanadoo.fr
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English : [Journées du Patrimoine] Visite au musée des Sapeurs-Pompiers
L’événement [Journées du Patrimoine] Visite au musée des Sapeurs-Pompiers Montville a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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