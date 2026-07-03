Spectacle jeune public Le voyage de Charlie Montville
samedi 19 septembre 2026 · Montville
Informations pratiques
Montville
Spectacle jeune public Le voyage de Charlie
Salle Jean-loup Chrétien Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans la salle de spectacle Jean-Loup Chrétien
Charlie rêve d’aventure depuis toujours, nuit et jour ! Explorer, voyager, rencontrer… Charlie ne cesse d’imaginer tout ce qui lui reste à apprendre, à comprendre, à découvrir de ce monde qui est le sien.
Cette pièce spatio-temporêve est présentée par deux artistes cyclo’ptimistes de la Compagnie Numéro dix ! Cette comédie musicale dansée est à voir dès 3 ans.
Venez nombreux ! .
Salle Jean-loup Chrétien Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 04 10 88 76 communication@montville.fr
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English : Spectacle jeune public Le voyage de Charlie
L’événement Spectacle jeune public Le voyage de Charlie Montville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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