Informations pratiques

Montville

Spectacle jeune public Le voyage de Charlie

Salle Jean-loup Chrétien Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans la salle de spectacle Jean-Loup Chrétien

Charlie rêve d’aventure depuis toujours, nuit et jour ! Explorer, voyager, rencontrer… Charlie ne cesse d’imaginer tout ce qui lui reste à apprendre, à comprendre, à découvrir de ce monde qui est le sien.

Cette pièce spatio-temporêve est présentée par deux artistes cyclo’ptimistes de la Compagnie Numéro dix ! Cette comédie musicale dansée est à voir dès 3 ans.

Venez nombreux ! .

Salle Jean-loup Chrétien Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 04 10 88 76 communication@montville.fr

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English : Spectacle jeune public Le voyage de Charlie

L’événement Spectacle jeune public Le voyage de Charlie Montville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin