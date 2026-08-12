Défilé d’Halloween, concours de déguisements et goûter Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Défilé d’Halloween, concours de déguisements et goûter

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Défilé d’Halloween, concours de déguisements et goûter chez Familles Rurales à Gavray-sur-Sienne. .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Défilé d’Halloween, concours de déguisements et goûter

L’événement Défilé d’Halloween, concours de déguisements et goûter Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme