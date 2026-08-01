Défilé du char du Comice Agricole ! Paroy et Oisy Oisy
samedi 29 août 2026 · Paroy et Oisy · Oisy
Informations pratiques
Oisy
Défilé du char du Comice Agricole !
Paroy et Oisy Départ du Lieu-dit Paroy Oisy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Défilé du char du Comice Agricole de Oisy et de Billy sur Oisy, au départ de Paroy à 17H. Après un tour de Paroy et Oisy, un repas partagé est prévu à 20H à la Mairie. Et enfin, un feu d’artifice à 23h (si les conditions météorologiques le permettent). Ma force est dans les cœurs ! .
Paroy et Oisy Départ du Lieu-dit Paroy Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 92 61 oisy.mairie@wanadoo.fr
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English : Défilé du char du Comice Agricole !
L’événement Défilé du char du Comice Agricole ! Oisy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais
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