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Vide-greniers Le bourg Oisy

dimanche 30 août 2026 · Le bourg · Oisy

Vide-greniers Le bourg Oisy

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Dans les rues du village
Ville
58500 Oisy
Département
Nièvre
Tarif
1 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Oisy

Vide-greniers

Le bourg Dans les rues du village Oisy Nièvre

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

La mairie de Oisy vous propose son vide-greniers annuel ! Toute la journée Buvette et restauration sur place 1€ le mètre linéaire (1er mètre gratuit). Réservation obligatoire avant le 27/08/2026 au 03.86.24.92.61 ou par mail à oisy.mairie@wanadoo.fr   .

Le bourg Dans les rues du village Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 92 61  oisy.mairie@wanadoo.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Oisy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais

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