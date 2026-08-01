Vide-greniers Le bourg Oisy
dimanche 30 août 2026 · Le bourg · Oisy
Informations pratiques
Oisy
Vide-greniers
Le bourg Dans les rues du village Oisy Nièvre
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
La mairie de Oisy vous propose son vide-greniers annuel ! Toute la journée Buvette et restauration sur place 1€ le mètre linéaire (1er mètre gratuit). Réservation obligatoire avant le 27/08/2026 au 03.86.24.92.61 ou par mail à oisy.mairie@wanadoo.fr .
Le bourg Dans les rues du village Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 92 61 oisy.mairie@wanadoo.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Oisy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais