Vide-greniers Le bourg Oisy

Informations pratiques

Oisy

Vide-greniers

Le bourg Dans les rues du village Oisy Nièvre

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

La mairie de Oisy vous propose son vide-greniers annuel ! Toute la journée Buvette et restauration sur place 1€ le mètre linéaire (1er mètre gratuit). Réservation obligatoire avant le 27/08/2026 au 03.86.24.92.61 ou par mail à oisy.mairie@wanadoo.fr .

Le bourg Dans les rues du village Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 92 61 oisy.mairie@wanadoo.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Oisy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais