Défilé et Goûter d’Halloween

76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

La commune de Ferrières‑en‑Bray organise un goûter d’Halloween le 31 octobre à partir de 17h, dans la salle polyvalente Maurice Anquetin.

Il sera suivi d’un défilé dans la commune, avec un parcours adapté selon l’âge des enfants. .

76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 02 81 secretariat@ferrieres-en-bray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Défilé et Goûter d’Halloween

L’événement Défilé et Goûter d’Halloween Ferrières-en-Bray a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray