Défilé et Goûter d’Halloween Ferrières-en-Bray
76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray Seine-Maritime
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31
2026-10-31
La commune de Ferrières‑en‑Bray organise un goûter d’Halloween le 31 octobre à partir de 17h, dans la salle polyvalente Maurice Anquetin.
Il sera suivi d’un défilé dans la commune, avec un parcours adapté selon l’âge des enfants. .
76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 02 81 secretariat@ferrieres-en-bray.fr
