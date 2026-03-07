Salon du Livre et de la BD Ferrières-en-Bray
ABCD et Ferrières-en-Bray organise leur 11ème salon du livre et de la BD le 25 octobre de 10h à 18h.
L’évènement se déroulera à la Salle polyvalente Maurice ANQUETIN, l’entrée est gratuite. .
76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 02 81 secretariat@ferrieres-en-bray.fr
