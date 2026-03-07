Thé dansant Ferrières-en-Bray

Thé dansant Ferrières-en-Bray samedi 10 octobre 2026.

Thé dansant

76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

L’UNC organise à Ferrières-en-Bray un thé dansant le 10 octobre à 14h. Cette après-midi sera animé par Hervé DELOHEN et Michel HERICHARD !   .

76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 02 81  secretariat@ferrieres-en-bray.fr

