Thé dansant Ferrières-en-Bray
Thé dansant Ferrières-en-Bray samedi 10 octobre 2026.
Thé dansant
76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
L’UNC organise à Ferrières-en-Bray un thé dansant le 10 octobre à 14h. Cette après-midi sera animé par Hervé DELOHEN et Michel HERICHARD ! .
76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 02 81 secretariat@ferrieres-en-bray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Ferrières-en-Bray a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray