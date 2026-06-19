Défilé international de mode Art-Storytelling Paris-Deauville Les Routes de la Soie de la Mode Deauville samedi 4 juillet 2026.

Deauville

Défilé international de mode Art-Storytelling Paris-Deauville Les Routes de la Soie de la Mode

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre de la deuxième édition du programme international Art-Storytelling Paris–Deauville Les Routes de la Soie de la Mode, les Franciscaines accueilleront un défilé international de créateurs le samedi 4 juillet 2026 à 17h.

Dans le cadre de la deuxième édition du programme international Art-Storytelling Paris–Deauville Les Routes de la Soie de la Mode, les Franciscaines accueilleront un défilé international de créateurs le samedi 4 juillet 2026 à 17h.

Cet événement réunira des designers venus de plusieurs pays d’Asie centrale, du Caucase, d’Europe orientale et de France, autour d’une rencontre entre traditions, artisanats et création contemporaine.

Les collections présentées feront dialoguer influences culturelles, savoir-faire textiles et visions artistiques issues de différents horizons, offrant au public un véritable voyage à travers les routes culturelles de l’Eurasie. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Défilé international de mode Art-Storytelling Paris-Deauville Les Routes de la Soie de la Mode

As part of the second edition of the international Art-Storytelling Paris–Deauville The Silk Roads of Fashion programme, the Franciscaines will host an international fashion show featuring designers on Saturday 4 July 2026 at 5 pm.

L’événement Défilé international de mode Art-Storytelling Paris-Deauville Les Routes de la Soie de la Mode Deauville a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SPL Deauville