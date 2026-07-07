Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

DÉFIS DU GUIDE 7 JUILLET

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Partez à l’aventure dans les rues de Font-Romeu avec un jeu d’énigmes captivant, entre exploration, défis et découvertes du patrimoine. Une activité ludique pour petits et grands, où chaque indice vous rapproche de la solution !

En famille Gratuit Sous la responsabilité parentale

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Embark on an adventure through the streets of Font-Romeu with a captivating puzzle game that combines exploration, challenges, and discoveries of local heritage. A fun activity for all ages, where every clue brings you closer to the solution!

For families Free Parental supervision required

L’événement DÉFIS DU GUIDE 7 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU