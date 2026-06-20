Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 10 JUILLET

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Entrez dans l’univers captivant de Mélomix, un groupe de musique de variété international qui fait vibrer les cœurs et enflamme les scènes. Composé de musiciens passionnés et talentueux, Mélomix fusionne des rythmes entraînants, des mélodies envoûtantes et des harmonies vocales irrésistibles pour créer une expérience musicale unique.

Gratuit En famille

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Step into the captivating world of M%E9lomix, an international variety music group that touches hearts and sets the stage ablaze. Composed of passionate and talented musicians, M%E9lomix blends infectious rhythms, enchanting melodies, and irresistible vocal harmonies to create a unique musical experience.

Free? For the whole family

L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 10 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU