INITIATION SLACKLINE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via
INITIATION SLACKLINE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via lundi 6 juillet 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
INITIATION SLACKLINE 6 JUILLET
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-06 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Initiez-vous à la slackline et testez votre équilibre avec les conseils de passionnés, dans une ambiance ludique et accessible à tous.
Gratuit En famille Sous la responsabilité parentale.
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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Try your hand at slacklining and test your balance with tips from enthusiasts, in a fun atmosphere that’s accessible to everyone.
Free For the whole family Under parental supervision.
L’événement INITIATION SLACKLINE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DE FONT ROMEU
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