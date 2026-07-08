Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

DÉFIS DU GUIDE MARDI 18 AOÛT

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Partez à l’aventure dans les rues de Font-Romeu avec un jeu d’énigmes captivant, entre exploration, défis et découvertes du patrimoine. Une activité ludique pour petits et grands, où chaque indice vous rapproche de la solution !

Balade d’environ 4km, prévoir eau, casquette et de bonnes chaussures

En famille Gratuit Dès 6 ans Sous la responsabilité parentale

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Embark on an adventure through the streets of Font-Romeu with a captivating puzzle game that combines exploration, challenges, and discoveries of the area’s heritage. A fun activity for all ages, where every clue brings you closer to the solution!

The walk is about 4 km long; be sure to bring water, a hat, and sturdy shoes.

For families—Free—Ages 6 and up—Parental supervision required

L’événement DÉFIS DU GUIDE MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU