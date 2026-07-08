DÉFIS DU GUIDE MARDI 25 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
mardi 25 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
DÉFIS DU GUIDE MARDI 25 AOÛT
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Partez à l’aventure dans les rues de Font-Romeu avec un jeu d’énigmes captivant, entre exploration, défis et découvertes du patrimoine. Une activité ludique pour petits et grands, où chaque indice vous rapproche de la solution !
Balade d’environ 4km, prévoir eau, casquette et de bonnes chaussures
En famille Gratuit Dès 6 ans Sous la responsabilité parentale
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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Embark on an adventure through the streets of Font-Romeu with a captivating puzzle game that combines exploration, challenges, and discoveries of the area’s heritage. A fun activity for all ages, where every clue brings you closer to the solution!
The walk is about 4 km long; be sure to bring water, a hat, and sturdy shoes.
For families—Free—Ages 6 and up—Parental supervision required
L’événement DÉFIS DU GUIDE MARDI 25 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU
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