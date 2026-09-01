Défis Famille route des baux Maillane

Informations pratiques

Maillane

Défis Famille

Samedi 12 septembre 2026 de 9h30 à 16h30. route des baux Complexe sportif Jacques Demarles Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Défis en famille organisé par le conseil municipal des jeunes

Venez partager un moment convivial en famille ! Le Conseil Municipal des Jeunes vous donne rendez-vous au complexe sportif Jacques-Demarles pour une journée Défis Famille placée sous le signe du jeu et de la bonne humeur.



Horaires de 9 h 30 à 13 h 30



Au programme



Défis inter-familles et jeux de société



Activités sportives pour petits et grands



Ateliers bien-être et conseils pour bien manger au quotidien



Infos pratiques événement gratuit et ouvert à tous. Buvette et restauration sur place.



Relevez le défi et venez passer un agréable moment avec nous ! .

route des baux Complexe sportif Jacques Demarles Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86 ot-culture@maillane.fr

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English :

Family Challenges Organized by the Youth City Council

L’événement Défis Famille Maillane a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence