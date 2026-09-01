Défis Famille route des baux Maillane
samedi 12 septembre 2026 · route des baux · Maillane
Informations pratiques
Maillane
Défis Famille
Samedi 12 septembre 2026 de 9h30 à 16h30. route des baux Complexe sportif Jacques Demarles Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Défis en famille organisé par le conseil municipal des jeunes
Venez partager un moment convivial en famille ! Le Conseil Municipal des Jeunes vous donne rendez-vous au complexe sportif Jacques-Demarles pour une journée Défis Famille placée sous le signe du jeu et de la bonne humeur.
Horaires de 9 h 30 à 13 h 30
Au programme
Défis inter-familles et jeux de société
Activités sportives pour petits et grands
Ateliers bien-être et conseils pour bien manger au quotidien
Infos pratiques événement gratuit et ouvert à tous. Buvette et restauration sur place.
Relevez le défi et venez passer un agréable moment avec nous ! .
route des baux Complexe sportif Jacques Demarles Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86 ot-culture@maillane.fr
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English :
Family Challenges Organized by the Youth City Council
L’événement Défis Famille Maillane a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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