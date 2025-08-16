(Dé)formation professionnelle Passais Villages

(Dé)formation professionnelle

Salle multiculturelle de Passais-la-Conception Passais Villages Orne

Elodie Guézou nous invite à vivre une expérience intime, esthétique et politique mêlant contorsion et théâtre. Son objet d’étude ? Sa relation au travail et pourquoi et comment elle s’est pliée en 4 (littéralement et métaphoriquement).

À travers des fragments de vie, elle dessine son parcours personnel de déformation professionnelle le (non) choix de filière, sa rencontre avec un artiste de cirque professionnel, un message vocal de sa mère, son premier programme de contorsion, un numéro répertoriant toutes les représentations de contorsion par lesquelles elle est passée durant sa carrière… et enfin la rencontre avec le spécialiste qui diagnostique un burn out.

Un partage d’expérience sensible et décalé pour nous questionner sur notre relation au travail.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes Andaine-Passais et la ville de Domfront en Poiraie. .

Salle multiculturelle de Passais-la-Conception Passais Villages 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66

