Dégustation apéritifs du Chuchal et viande de buffle La Maillerie Le Vilhain samedi 4 juillet 2026.

Le Vilhain

Dégustation apéritifs du Chuchal et viande de buffle

La Maillerie La Cocoterie Giraud Le Vilhain Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La Cocoterie Giraud organise une dégustation samedi 4 juillet 2026, de 10h à 12h autour des saveurs artisanales et locales. Pour cette nouvelle découverte gustative, la Cocoterie Giraud vous propose les apéritifs du Chuchal accompagnés de viande de buffle

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La Maillerie La Cocoterie Giraud Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 41 21 12 cocotteriegiraud9@gmail.com

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English :

La Cocoterie Giraud is hosting a tasting event on Saturday, July 4, 2026, from 10 a.m. to 12 p.m., featuring artisanal and local flavors. For this new culinary experience, La Cocoterie Giraud invites you to enjoy Chuchal aperitifs paired with buffalo meat.

L’événement Dégustation apéritifs du Chuchal et viande de buffle Le Vilhain a été mis à jour le 2026-06-24 par Montluçon Tourisme