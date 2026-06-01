Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dégustation Cidres et poirés : des pétillants naturels Vilain.e Rennes

Dégustation Cidres et poirés : des pétillants naturels Vilain.e Rennes

Dégustation Cidres et poirés : des pétillants naturels Vilain.e Rennes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Vilain.e

Adresse : 36bis rue Dupont des Loges

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Dégustation Cidres et poirés : des pétillants naturels Vilain.e Rennes Mercredi 3 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine

5 cidres et poirés dégustés Début à 19h Vilain.e, 36bis rue Dupont-des-Loges, Rennes 25€ / personne ou 40€ pour 2 personnes

Rendez-vous le mercredi 3 juin à 19h chez Vilain.e pour une dégustation autour des cidres et des poirés naturels.

Au programme : 5 verres pour explorer différentes expressions des cidres et poirés, terroirs, profils, méthodes de production et façons de boire aujourd’hui ces pétillants naturels.

Un moment simple et convivial pour découvrir autrement une boisson souvent mal racontée : plus libre, plus gastronomique, plus vivante.

On goûte, on échange, on démonte quelques clichés, et on bouscule un peu l’idée qu’on se fait du cidre !

5 cidres et poirés dégustés
Début à 19h
Vilain.e, 36bis rue Dupont-des-Loges, Rennes
25€ / personne ou 40€ pour 2 personnes

Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T20:30:00.000+02:00

1
 https://acidecidres.fr/ateliers/16-vilaine.html

Vilain.e 36bis rue Dupont des Loges Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35706 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)