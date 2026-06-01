Dégustation Cidres et poirés : des pétillants naturels Vilain.e Rennes
Dégustation Cidres et poirés : des pétillants naturels Vilain.e Rennes mercredi 3 juin 2026.
Dégustation Cidres et poirés : des pétillants naturels Vilain.e Rennes Mercredi 3 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine
5 cidres et poirés dégustés Début à 19h Vilain.e, 36bis rue Dupont-des-Loges, Rennes 25€ / personne ou 40€ pour 2 personnes
Rendez-vous le mercredi 3 juin à 19h chez Vilain.e pour une dégustation autour des cidres et des poirés naturels.
Au programme : 5 verres pour explorer différentes expressions des cidres et poirés, terroirs, profils, méthodes de production et façons de boire aujourd’hui ces pétillants naturels.
Un moment simple et convivial pour découvrir autrement une boisson souvent mal racontée : plus libre, plus gastronomique, plus vivante.
On goûte, on échange, on démonte quelques clichés, et on bouscule un peu l’idée qu’on se fait du cidre !
5 cidres et poirés dégustés
Début à 19h
Vilain.e, 36bis rue Dupont-des-Loges, Rennes
25€ / personne ou 40€ pour 2 personnes
Places limitées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T20:30:00.000+02:00
1
https://acidecidres.fr/ateliers/16-vilaine.html
Vilain.e 36bis rue Dupont des Loges Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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