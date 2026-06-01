Dégustation Cidres et poirés : des pétillants naturels, Vilain.e, Rennes

Dégustation Cidres et poirés : des pétillants naturels Mercredi 3 juin, 19h00 Vilain.e Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:30:00+02:00

Rendez-vous le mercredi 3 juin à 19h chez Vilain.e pour une dégustation autour des cidres et des poirés naturels.

Au programme : 5 verres pour explorer différentes expressions des cidres et poirés, terroirs, profils, méthodes de production et façons de boire aujourd’hui ces pétillants naturels.

Un moment simple et convivial pour découvrir autrement une boisson souvent mal racontée : plus libre, plus gastronomique, plus vivante.

On goûte, on échange, on démonte quelques clichés, et on bouscule un peu l’idée qu’on se fait du cidre !

5 cidres et poirés dégustés

Début à 19h

Vilain.e, 36bis rue Dupont-des-Loges, Rennes

25€ / personne ou 40€ pour 2 personnes

Places limitées.

Vilain.e 36bis rue Dupont des Loges Rennes 35706 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://acidecidres.fr/ateliers/16-vilaine.html »}]

5 cidres et poirés dégustés Début à 19h Vilain.e, 36bis rue Dupont-des-Loges, Rennes 25€ / personne ou 40€ pour 2 personnes dégustation cidre

Acide Cidres