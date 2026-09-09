Dégustation de bières avec la Brasserie Thiriez, Les 4Ecluses, Dunkerque

Informations pratiques

Dégustation de bières avec la Brasserie Thiriez Samedi 19 septembre, 18h00 Les 4Ecluses Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Pour clôturer la journée, la brasserie Thiriez nous fait le plaisir d’animer une dégustation zythologique au Bocal, notre lieu de vie en plein coeur de l’îlot ouvert 5/7J dès 17h en semaine et 14h le samedi.

Les 4Ecluses Rue de la Cunette, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 0328638240 https://4ecluses.com Les 4Écluses propose une programmation allant du folk au pop rock, en passant par la chanson, l’électro, le hip hop, le reggae, le métal… à destination des adultes mais aussi du jeune public. L’association Arts Scéniques Rocks qui gère le lieu y mène plusieurs missions : la programmation de concerts et d’actions culturelles, l’accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux. Ligne C6, Capelle-la-Grande à Téteghem via Coudekerque-Branche. Arrêt 4Ecluses.

Pour clôturer la journée, la brasserie Thiriez nous fait le plaisir d’animer une dégustation zythologique au Bocal, notre lieu de vie en plein coeur de l’îlot ouvert 5/7J dès 17h en semaine et 14h le…

©Angélique Lyleire