Dégustation de Jambon à la broche et Bal du Foot Beaux
Dégustation de Jambon à la broche et Bal du Foot Beaux samedi 25 avril 2026.
Beaux
Dégustation de Jambon à la broche et Bal du Foot
Salle Polyvalente de Beaux Beaux Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
pour les de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Dégustation de jambon à la broche suivi du bal du Foot ! Réservation des repas avant le 24 avril.
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Salle Polyvalente de Beaux Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 92 70 85
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English :
Spit-roasted ham followed by the Foot Ball! Meals must be booked by April 24.
L’événement Dégustation de Jambon à la broche et Bal du Foot Beaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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