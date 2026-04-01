Beaux

Dégustation de Jambon à la broche et Bal du Foot

Salle Polyvalente de Beaux Beaux Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

pour les de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dégustation de jambon à la broche suivi du bal du Foot ! Réservation des repas avant le 24 avril.

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Salle Polyvalente de Beaux Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 92 70 85

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English :

Spit-roasted ham followed by the Foot Ball! Meals must be booked by April 24.

L’événement Dégustation de Jambon à la broche et Bal du Foot Beaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire